Si è spento a Roma l’attore siciliano Lando Buzzanca, Gerlando all’anagrafe. Aveva 87 anni.

Buzzanca, nato a Palermo, era ricoverato a Villa Speranza. L’ultima parte della sua vita è stata caratterizzata da ricoveri e polemiche

L’8 novembre l’attore era stato poi trasferito al Policlinico Gemelli in seguito alla rottura di un femore, per poi essere portato nel centro di riabilitazione.

Nato a Palermo in una famiglia di attori, compì i suoi studi nella città natale. A 17 anni si trasferì a Roma, dove rimase per gran parte della sua vita. Protagonista della commedia all’italiana degli anni ’60 e ’70, fu in un primo periodo fortemente osteggiato dalla critica, ottenendo però un grande successo di pubblico, a partire in particolare da Il merlo maschio del 1971 diretto da Pasquale Festa Campanile.

Nel 2016 la sua partecipazione a Ballando con le stelle.