Milazzo – Giornata importante per cinque giovani studenti dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Leonardo Da Vinci” di Milazzo, corso trasporti e logistica, che hanno ricevuto altrettante borse di studio dopo avere superato gli esami di maturità 2021-2022 con il massimo dei voti.

Le borse di studio sono state messe a disposizione dal gruppo “Caronte & Tourist”. La cerimonia ha fatto registrare la presenza della famiglia Rizzo-Bonaccorsi; del sindaco Pippo Midili, del comandante della Capitaneria di Porto, Luca Torcigliani; del presidente dell’Area marina protetta, Giovanni Mangano; del presidente della rete nazionale degli istituti nautici, Andrea Tomaselli. In rappresentanza del Gruppo Caronte, sono intervenuti l’ing. Vincenzo Franza e il responsabile del personale e comunicazione, Tiziano Minuti.

È stata la dirigente scolastica Stefania Scolaro a coordinare la manifestazione, sottolineando l’impegno della scuola a valorizzare i ragazzi e ringraziando Caronte per l’opportunità che ogni anno concede. Il sindaco Midili ha evidenziato l’importanza di un corso di questa tipologia per una città di mare come Milazzo.