C’è anche Torrenova nella delibera della giunta regionale riguardante la riprogrammazione delle risorse del FESR e, finalmente, il Campo Sportivo di Torrenova diventerà una realtà.

“Grazie al lavoro dell’Ing. Marino sono state recuperate le somme del mutuo del Palazzetto dello Sport, circa €725.000,00ì che verranno utilizzati per il manto in erba sintetica del “Sarino Giuliano” – afferma il Sindaco Salvatore Castrovinci – Desidero ringraziare per la grande concretezza il VicePresidente della Regione Luca Sammartino che, in meno di un mese dal suo insediamento, è riuscito a sbloccare questo finanziamento fermo da due anni nella burocrazia regionale e il nostro ViceSindaco Massimo Corpina che ha seguito il progetto passo dopo passo”.