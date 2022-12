L’ultimo saluto al Capitano Fabio Antonio Altruda, morto a 33 anni, nello schianto del caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare a bordo del quale stava rientrando da una esercitazione. Commozione, il composto dolore dei familiari, una cerimonia sobria ma intensa.

I funerali si sono svolti nella Cattedrale “San Lorenzo” a Trapani. Il rito funebre è stato officiato dal vescovo di Trapani, monsignor Pietro Maria Fragnelli che, nell’omelia, ha dedicato parole sentitissime: “Noi oggi siamo nel silenzio, increduli, davanti alla fine inattesa del nostro fratello, la morte lo ha colto nei cieli e sulla terra del nostro mondo trapanese”.

Alla cerimonia, insieme ai genitori, al fratello, ai familiari, amici e colleghi del capitano hanno presenziato, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto; il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè; il capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare generale di squadra aerea, Luca Goretti. Presente anche il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Toccante il racconto della madre. Lei il cui cuore ha cominciato a fremere quando la notizia di un incidente aereo a Trapani ha cominciato a girare sui social: “Da quando la notizia del pilota disperso ha iniziato a girare via social il mio pensiero è andato subito a Fabio. Gli ho telefonato, ma il telefono risultava spento. Gli ho mandato anche un vocale, ma niente. Ho iniziato a mandare messaggi ai suoi colleghi. Venivano visualizzati, risposte zero. Chiamavo, ma risposta zero. Allora ho detto a mio marito il pilota è Fabio, me lo sentivo. Il mio cuore andava a mille se non di più, ho chiamato all’Aeroporto di Trapani presentandomi come la madre di Altruda e chiedendo a chi mi ha risposto: per favore mi dite se il pilota disperso è mio figlio? Mi è stato risposto che mi avrebbero fatto contattare da chi di dovere, a breve. Ho chiamato dopo un po’, ma sempre la stessa risposta. Alla terza insistente chiamata mi è stato detto che si trattava di mio figlio e che al momento era disperso. Il cuore di noi familiari si è spezzato in due”.

“Fabio – ha detto la madre – svolgeva il suo lavoro con umiltà e passione non amava apparire. A quattordici anni espresse la volontà di frequentare la scuola militare Nunziatella, noi genitori di questa scuola non ne sapevamo niente. Superò tutte le fasi del concorso per poi essere ammesso e superare brillantemente gli orali, nel giugno del 2004. Poi varcò la soglia a settembre. Il suo primo giorno mi disse: ce l’ho fatta mamma. Poi a 18 anni il concorso per pilota all’accademia di Pozzuoli. Guidare un Eurofighter per lui era un sogno che poi si è avverato. Volava con passione e professionalità”.

L’Aeronautica Militare, in segno di sentito rispetto per i recenti tragici eventi che hanno profondamente colpito ed addolorato l’intera Forza Armata, ha deciso di annullare tutte le attività che, a vario titolo, in questi giorni vedevano la partecipazione delle Frecce Tricolori.