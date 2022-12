Galati Mamertino – E’ stato presentato ufficialmente il cartellone del Natale 2022 a Galati Mamertino “Paese della Zampogna“, che sarà caratterizzato da vari eventi, dal 19 Dicembre 2022 al 6 Gennaio 2023, tra cultura, tradizioni ed enogastronomia.

Il programma natalizio prenderà il via Lunedì 19 Dicembre con il Saggio di danza Evolution Planet, presso l’Incubatore di Imprese dei Nebrodi; per tutto il periodo delle feste sarà allestito “Il Villaggio del Natale“, nell’isola pedonale di Piazza San Giacomo.

Il 30 Dicembre si terrà il Festival della Zampogna; dalle ore 17:00 gli zampognari sfileranno per le vie e le piazze cittadine, mentre dalle 18:00 si svolgeranno un convegno, le premiazioni dei partecipanti, uno spettacolo e lo street food. Sono poi già state anticipate alcune manifestazioni, come il Premio Antimafia “Francesca Serio”, in calendario il 20 Dicembre nell’Aula Consiliare “Salvatore Carnevale”, e la Scrittura convergente parallela, con la presentazione di due volumi di Lucio Catania il 26 Dicembre.

Tra gli altri appuntamenti si possono annoverare il Concerto di Natale dell’Associazione Musicale “G. Verdi“, che si svolgerà il 27 Dicembre nella Chiesa Santa Maria Assunta, la Festa degli anziani “Tra saggezza e ricordi” (il 29 Dicembre), i festeggiamenti in onore di San Basilio Magno, con il concerto di musica popolare de “I Mandolini dei Nebrodi” (il 2 Gennaio), “I Zucchi di quartiere” (il 3 Gennaio) e la Festa solidale per i “Ragazzi speciali” (il 4 Gennaio).

“Riscoprire la magia del Natale e delle nostre tradizioni è l’obiettivo del nostro cartellone natalizio – afferma il Sindaco galatese Vincenzo Amadore -. Abbiamo cercato di allestire un cartellone ricco di appuntamenti, dal 19 Dicembre al 6 Gennaio, tra concerti, animazione, giochi e la riscoperta della nostra enogastronomia. Puntiamo a richiamare nelle piazze e nelle strade del nostro centro storico visitatori e turisti da ogni parte della Sicilia e non solo. Un programma che ha voluto prestare attenzione ai bambini, i quali potranno giocare e divertirsi nella Piazza allestita per l’occasione e nelle varie serate a loro dedicate.

Protagonisti, ovviamente, saranno i vari quartieri nell’allestimento dei falò, accompagnati dal suono dei nostri zampognari. Non poteva mancare, poi, la Festa della Zampogna, quest’anno abbinata allo street food con prodotti tipici locali. Nell’allestimento del cartellone non mancheranno, infine, eventi dedicati a chi, più di tutti, richiede particolare cura e attenzione e che merita di trascorrere qualche momento di assoluta spensieratezza: anziani e disabili.

La novità di quest’anno sarà il “Villaggio di Natale“, creato nella centralissima Piazza San Giacomo, che sarà teatro di diversi concerti ed eventi organizzati intorno al tradizionale falò e ai nostri prodotti tipici. Con l’auspicio che tutti i galatesi possano trascorrere con gioia questo periodo di festa, l’Amministrazione Comunale vi augura un sereno Natale, nella speranza che il 2023 sia un anno ricco di soddisfazioni per la nostra comunità. Vi aspettiamo, quindi, a Galati Mamertino per trascorrere il Natale in un’atmosfera incantevole”.