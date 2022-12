Un commerciante di Barcellona Pozzo di Gotto, nostro lettore, ci ha inviato una segnalazione per raccontarci la situazione incresciosa in cui si trova la sua attività dallo scorso 3 dicembre, giorno in cui un violentissimo nubifragio si è abbattuto sulla città e sul comprensorio.

La pioggia ha infatti causato un ingente danno alla condotta idrica proprio all’altezza della sua attività che, da quel giorno, si ritrova quindi senza acqua corrente. Considerando che si tratta di un negozio che commercia prodotti agricoli e zootecnici il problema è davvero rilevante. Oltre al disagio di non poter mettere a disposizione dei clienti nemmeno i servizi igienici.

Così Benedetto Caliri ha deciso di rivolgersi alla nostra redazione: “Sono senz’acqua dal 3 dicembre qui al negozio. E’ incredibile. Ho fatto più di trenta segnalazioni. E niente, la situazione resta sempre uguali”. L’attività si trova proprio nello spiazzo attiguo al Ponte Termini lungo la strada che conduce a Portosalvo.

“L’acqua che scende giù provoca disagi anche alla vicina segheria – sostiene ancora Caliri – Spero che qualcuno intervenga presto anche perché c’è uno spreco di milioni di litri d’acqua ed è un vero peccato, visto che poi paghiamo bollette belle salate!”.