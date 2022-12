San Marco d’Alunzio – Vittorie esterne molto preziose per l’Aluntina e il Rosmarino, nell’undicesima e ultima giornata del girone di andata del Campionato di Prima Categoria Girone C.

L’Aluntina ha superato 1-0 il Città di Petralia Soprana con la rete di Nicola Gioitta, mentre il Rosmarino si è imposto 2-0 sulla Futura Brolo grazie ai gol di Rosario Iuculano e del neoacquisto Giovanni Murò.

Il Rosmarino rimane la capolista del torneo con 31 punti, laureandosi così campione d’inverno, e mantiene il gap di 4 lunghezze di vantaggio sull’Aluntina, che segue con 27 punti. Continua dunque la sfida a distanza tra le due compagini nebroidee, considerate tra le favorite per la vittoria finale e che stanno rispettando le attese dei propri tifosi e degli addetti ai lavori.

In questo turno da segnalare un’altra sconfitta per l’Orlandina, che è stata superata 3-2 in casa dal Città di Petralia Sottana; inutile per la formazione di Capo d’Orlando la doppietta di Restifo, a cui hanno risposto Profita, anche lui a segno 2 volte, e Cangemi.