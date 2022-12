Mirto – Vittoria convincente del Mirto, che ha superato 3-0 in trasferta il Tusa nella settima giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

La formazione mirtese torna al successo, dopo 2 sconfitte consecutive (subite contro Pro Tonnarella e Castell’Umberto), e sale al sesto posto in classifica con 7 punti, in coabitazione del Pro Tonnarella; protagonista del match odierno è stato Nino Sgrò, autore di una doppietta e dell’assist per la rete di Luca Di Giandomenico.

Il Mirto passa in vantaggio al 19′ con Sgrò, che supera il portiere locale Culotta dopo una punizione dalla trequarti di Cangemi. Al 25′ ci prova Castrovinci con un tiro dal limite dell’area, che si perde a lato. Al 28′ si fa vedere in avanti il Tusa con Tudisca, che impegna sul primo palo Presti. Al 31′ il neoacquisto del Mirto Ezio Calanna spreca il raddoppio, facendosi respingere il suo tiro da Culotta, dopo un passaggio filtrante di Castrovinci. Al 33′ Sgrò sigla il 2-0 e la sua doppietta personale; l’esterno offensivo mirtese salta un difensore avversario e batte Culotta sul secondo palo. Al 41′ arriva il tris del Mirto con Di Giandomenico, che ribadisce in rete da pochi passi su sponda di testa di Sgrò.

Nella seconda frazione di gioco il Mirto cerca di sfruttare i tanti spazi in contropiede, mentre il Tusa prova a riaprire l’incontro. Al 56′ viene annullato un gol per fuorigioco ad Accardi, che era stato servito da un lancio illuminante di Simone Cangemi. Accardi sfiora l’incrocio dei pali al 71′ su assist di Rizzo. Vanno vicini al poker anche Sergio Librizzi e Marco Rizzo. Al 75′ Librizzi raccoglie un lancio di Rizzo, ma Culotta respinge la sua conclusione proteso in tuffo, mentre al 93′ Rizzo si rende pericoloso con una punizione dal limite, che finisce di poco a lato. Da segnalare nel finale gli ingressi in campo per il Mirto degli juniores Gabriele Librizzi e Alessandro Ravì.

La Mamertina, invece, ha raggiunto la vetta momentanea della classifica con 17 punti (in attesa dell’incontro del Fondachelli, che ospiterà il Castell’Umberto) grazie alla vittoria esterna 2-1 contro il Caronia. La partita è stata decisa da una doppietta di Manuel Spasaro, al suo ottavo gol stagionale, reduce dalla tripletta nello scorso turno contro il Sant’Antonino. Di pregevole fattura le 2 reti messe a segno dall’attaccante galatese; il primo gol è stato siglato con un tiro di controbalzo da fuori area, mentre il secondo su una punizione defilata all’85’.