L’Alba delle Isole Eolie, la sua magia, il suo incanto, la sua quiete vanno a Sanremo grazie a Ultimo. Il cantante romano si presenterà al Festival della Canzone Italiana con il brano “Alba”, composto alle 6:20 di un mattino di fine agosto proprio alle Isole Eolie.

A spiegarlo lo stesso artista su Facebook: “Ho fatto questo video qualche attimo prima che Alba prendesse vita, in un piccolo porto delle Isole Eolie. Erano le 6:20 del 24 agosto… un mese esatto dalla chiusura del tour. Avevo in testa una strofa scritta qualche anno fa e ho come sentito che quello sarebbe stato il momento perfetto per scrivere tutto il resto. È stato un po’ come se la canzone fosse venuta a cercarmi. Alba è una canzone diversa dalle altre che ho scritto. È come fosse una mia lettera per chiunque voglia guardarsi dentro e provare a ricominciare. È rivolta all’essere umano, alle nostre fragilità che viviamo quotidianamente e al bisogno che sentiamo tutti di superare i nostri limiti”.