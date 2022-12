San Filippo del Mela – Brutto risveglio a San Filippo del Mela. Le stelle di Natale che proprio ieri mattina erano state posizionate in Piazza Duomo, nelle aiuole, sono state distrutte.

A darne notizia è stato il Sindaco di San Filippo del Mela, Gianni Pino, che ha commentato con sdegno l’accaduto. Il Primo Cittadino filippese in questo momento di trova a casa in isolamento a causa del Covid-19. Ha fermamente condannato questo gesto, che ha trovato stessa reazione tra i commenti dei cittadini.

Anche su facebook non sono mancati i messaggi in cui si prendevano le distanze da questo tipo di atti che devono assolutamente essere condannati.

Il Sindaco ha detto che probabilmente verranno sostituite in giornata. “Mi auguro che sia una ragazzata, -ha commentato il Sindaco Gianni Pino a 98zero- fatta magari da ragazzini. Insomma mi auguro che non siano stati adulti, perche in questo caso è ancora più grave. È un segno di inciviltà. Posso dire che non sono stati i cani come qualcuno ha detto. Ci sono stati anche danni strutturali a qualche paletto. Noi stiamo cercando di rendere il paese più bellino attraverso piccole cose. Stiamo cercando di puntare sul decoro urbano anche attraverso le piccole cose. Abbiamo messo queste stelle di natale un po’ in tutte le aiuole, specie in entrata e uscita dal paese per dare un segnale natalizio. Vorremo creare un’area di festa, che dovrebbe riscaldarci il cuore e non dovrebbe fare commettere queste festa brutte. Mi auguro di poterle sostituire in giornata.”