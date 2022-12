Il nuovo direttore generale del comune di Messina è l’esperto geologo Salvo Puccio. La nomina del sindaco Federico Basile è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi. Puccio va a prendere il posto di Rossana Carrubba, che ha svolto dall’inizio dell’estate il doppio ruolo di direttrice e segretaria generale (carica, quest’ultima, che manterrà).

Salvo Puccio è al momento direttore facente funzione dell’Amam. In precedenza è stato presidente dell’azienda che si occupa della gestione del servizio idrico in città. Si è dimesso per svolgere a Palazzo dei Leoni il ruolo di dirigente tecnico della Città Metropolitana. Dall’11 luglio 2022, e per sei mesi, è esperto a titolo gratuito del sindaco di Messina Federico Basile per il Pnrr. In precedenza lo era stato anche dell’ex sindaco Cateno De Luca: nel 2018 a titolo gratuito, nel 2020 a titolo oneroso.

Per la carica di direttore generale, che durerà cinque anni (o comunque per la durata della sindacatura, essendo una nomina fiduciaria) Puccio riceverà un compenso lordo annuo di 130mila euro, oltre oneri riflessi ed accessori nella misura di legge. Al compenso dovrà essere aggiunta la percentuale del 15% a titolo di retribuzione di risultato collegata al raggiungimento degli obiettivi assegnati.