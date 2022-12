L’amministrazione comunale di San Piero Patti, attraverso un bando per la realizzazione di due murales, intende realizzare un percorso didattico di fruizione della storia di San Piero Patti, come un viaggio che si snoda attraverso i luoghi più importanti dal punto di vista storico e artistico del comune.

Al vincitore, sarà assegnato un compenso di 3.000 euro che verrà erogato a seguito della realizzazione dell’opera. I progetti artistici dovranno rispettare il tema “Storia dei feudatari e dei Signori del Paese e la Rivolta contro gli Orioles con la venuta di Federico IV d’Aragona a San Piero Patti”.

Il primo murales potrà raccontare il malgoverno dei fratelli Orioles e l’assalto al castello; mentre il secondo murales, potrà raffigurare l’ingresso trionfale di Federico IV nel borgo e il riconoscimento della demanialità per S. Piero e il suo territorio.

Attraverso la realizzazione dei murales, si intende coinvolgere i fruitori in una narrazione degli episodi più salienti della storia della comunità sanpietrina, che permetteranno una visita autonoma alle bellezze del paese.

Si può partecipare fino alle ore 9:00 del 27 dicembre, inviando la domanda in formato pdf e sottoscritta anche in forma autografa. Alla domanda andrà allegato il curriculum esperienziale in formato pdf, il progetto grafico e i materiali che intende utilizzare per realizzare l’opera.

I murales verranno realizzati lungo la via Tenente Genovese, dove sono attualmente in corso i lavori di riqualificazione, finanziati con i fondi “Programma straordinario d’intervento per la riqualificazione urbana di sicurezza della periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia”.

I “Muri Raccontano” nasce durante la presentazione del progetto di recupero urbano del quartiere Arabite e aree limitrofe, un intervento atto a valorizzazione del patrimonio architettonico comunale.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Cinzia Marchello, si è posta come obiettivo la realizzazione di progetti, opere e attività improntante al recupero funzionale ed estetico dei luoghi pubblici e alla valorizzazione del patrimonio architettonico e artistico. Obiettivo primario è la rigenerazione di aree e spazi già costruiti, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso i princìpi e gli indirizzi adottati dall’Unione Europea, improntati sul modello urbano dei borghi intelligenti, inclusivi e sostenibili (Smart Village) che, attraverso approccio bottom-up, possano avviare un percorso di animazione territoriale che coinvolga la comunità locale e porti all’identificazione delle reali necessità del territorio, allo scopo di realizzare interventi che arrechino un beneficio concreto alla collettività.