Patti – In occasione delle festività natalizie, il liceo Vittorio Emanuele III di Patti, oggi, dalle ore 17:00 alle ore 20,30, metterà in scena “I quadri viventi di Natale” e si esibirà nel concerto “Note di Natale”.

I due appuntamenti del liceo pattese contribuiscono ad ampliare le manifestazioni realizzate dal comune di Patti in occasione delle festività natalizie.

Nei quadri viventi che potranno essere ammirati ininterrottamente a partire dalle ore 17:00, i personaggi saranno gli studenti avvolti da uno sfondo scenografico che riproduce grandi capolavori pittorici. Prenderanno vita opere di Caravaggio e Rubens, grazie alla riproduzione pittorica del professore Vittorio Siracusa e ai costumi e all’ambientazione scenica a cura della professoressa Francesca Ravidà.

Invece, il coro e la band del Liceo ‘Vittorio Emanuele III’ di Patti, guidati dalla professoressa Samantha Sindoni, con la collaborazione delle professoresse Anna Barresi, Nunziatina Bartolone e Marilia Gugliotta, si esibiranno in un concerto dal vivo, in Aula Magna alle ore 17,30 e replicherà l’esibizione alle 18,30 e alle 19,30, proponendo alcuni tra i più noti Christmas carols, rivisitati in chiave moderna.

Questo momento di incontro, ha come finalità di condividere un’emozione collettiva, in un’atmosfera unica qual è quella che il Natale sa regalare.