Rometta – Il Civico Consesso di Rometta ha esitato positivamente il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2023-2025.

Dopo l’approvazione da parte della Giunta Del Comune di Rometta, adesso anche il Consiglio Comunale ha approvato i due importantissimi documenti di programmazione. Questo provvedimento infatti permette di programmare lazione amministrativa in tempi celebri e quindi consente alla Giunta e al Consiglio di poter lavorare serenamente. Per intenderci, senza dover provvedere all’utilizzo delle somme urgenze.

“In un contesto sempre più difficile in cui versano ormai da tempo tutti i comuni siciliani, -dichiara il Sindaco Nicola Merlino- con la maggioranza dei quali in dissesto, pre-dissesto o, comunque, in grosse difficoltà, poco fa’, il Consiglio comunale comunale di Rometta ha approvato il Dup ed il bilancio di previsione 2023-25. La “tempestività” ad approvare tale importante atto -come è ormai tradizione per l’Amministrazione comunale di Rometta- è presupposto indispensabile ed essenziale per realizzare la “programmazione” dell’azione amministrativa voluta dalla legge, e naufragata sotto i sistematici colpi demolitivi assestati da una cattiva politica.”

Il Primo Cittadino di Rometta ha poi ribadito che “così operando l’Amministrazione di Rometta mette il Consiglio comunale nella condizione di concorrere alla realizzazione degli obiettivi e ad appropriarsi pienamente delle sue funzioni di indirizzo e di controllo, e consente, inoltre, ai responsabili delle Aree Amministrative di poter agire, già a decorrere dal 2 gennaio 2022, per la realizzazione degli obiettivi che sono stati loto assegnati. Cio’ permette inoltre di eliminare trattative private e somme urgenze con la realizzazione di gare pubbliche e di rispettare tutte le norme di legge, ivi incluse quelle volte a garantire la trasparenza degli atti amministrativi che si adottano. Un ringraziamento alla dott.ssa Pino, al Segretario comunale dott.ssa Francesca L’abbate, ai responsabili delle Aree, oltre che al nostro Collegio dei Revisori dei Conti.”

