Santa Lucia del Mela – Formare il grande boschetto dal legalità e contribuire a trasmettere una grande quanto di CO2, dando così un chiaro segnale di contrasto ai cambiamenti climatici. È questa in sintesi la mission del progetto “Un albero per il futuro”, al quale ha aderito anche il Comune di Santa Lucia del Mela guidato dal Sindaco Matteo Sciotto.

Protagonisti di questo progetto sono i Carabinieri della biodiversità. Loro intento è quello di portare di comune in comune un messaggio che parli di sostenibilità e ambiente. Piantare quanto più alberi possibili, in modo tale da creare un bosco diffuso in tutta Italia, il bosco della legalità.

A Santa Lucia del Mela i Carabinieri forestali hanno consegnato numerose piante arboree, che verranno messe a dimora nel parco urbano comunale. Nell’aula consiliare luciese si è inoltre tenuto un interessante incontro, che ha visto la partecipazione anche di una rappresentanza del gruppo comunale di protezione civile di Santa Lucia.

“L’invito ai giovani -dichiarano dall’Amministrazione- di essere consapevoli dell’importanza di avere cura degli alberi, per migliorare la qualità ambientale e contribuire a mitigare i cambiamenti climatici, per un futuro migliore. Un particolare ringraziamento al reparto carabinieri biodiversità di Cosenza, ai carabinieri del centro anticrimine natura di Catania, ai carabinieri della stazione di Santa Lucia del Mela e alla polizia Municipale.”