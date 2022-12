Il caldo anomalo di questi giorni stride con l’atmosfera natalizia alla quale siamo solitamente abituati. Lo Scirocco che ha caratterizzato queste giornate dovrebbe attenuarsi già da stasera, ma le temperature resteranno ancora sopra la media del periodo in Sicilia.

Secondo le previsioni, il quadro non dovrebbe mutare almeno fino alla Vigilia di Natale anche se è ancora troppo presto per determinare le previsioni per il fine settimana natalizio. Il meteo all’insegna dell’anticiclone si protrarrà anche all’inizio della prossima settimana con giornate piuttosto soleggiate e clima gradevole, sebbene domani e dopodomani si assisterà a un leggero calo delle temperature.