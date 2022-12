E’ morto a 53 anni Siniša Mihajlović, ex calciatore e attualmente allenatore. Era malato di leucemia. Lo ricordiamo tutti per le sue magiche punizioni che hanno fatto sognare i tifosi di Sampdoria, Roma, Lazio e Inter. Lo ricordiamo come allenatore. In Sicilia lo ricordiamo sulla panchina del Catania.

Ai piedi dell’Etna, Siniša Mihajlović era arrivato l’8 dicembre 2009. Prese il posto di Gianluca Atzori. Sulla panchina rossazzurra esordì il 13 dicembre successivo. Non andò benissimo perché il Catania perse in casa contro il Livorno. Ma, già alla partita successiva, Siniša mise la firma sulla vittoria etnea a Torino, in casa della Juventus. Finì 1-2. E non succedeva dal 1963 che il Catania vincesse in casa della Vecchia Signora. Il Catania, dal terzultimo posto fu capace di risalire fino a una zona tranquilla della classica.

Il 12 marzo 2010 il Catania batte in casa addirittura la grande Inter di Mourinho per 3-1. E non succedeva da 44 anni. Il 9 maggio successivo arriva la salvezza matematica. La domenica successiva, ultima di campionato, battendo il Genoa al Massimino per 1-0 permette al Catania di conquistare il record di punti, fino a quel momento, (45 di cui 36 fatti da Mihajlovic in 23 partite) nella recente storia della squadra rossazzurra nella massima serie. Il 24 maggio Mihajlović si dimette dall’incarico.

L’ex allenatore del Bologna aveva annunciato la scoperta della malattia in conferenza stampa il 13 luglio 2019: “Ho la leucemia, ma la batterò giocando all’attacco”. Nell’ottobre successivo arriva il trapianto di midollo osseo e le dimissioni alla fine del mese successivo. Ad inizio 2022 a Siniša la malattia aveva lanciato ulteriori segnali di ritorno. Mihajlović ha provato a rimanere in panchina praticamente fino alla fine, manifestando tutto il suo coraggio da leone.