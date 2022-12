Sant’Agata Militello -Dovrà essere eseguito un intervento di rifioritura della barriera, con l’aggiunta di massi protettivi a supporto del muraglione sul litorale di villa Bianco a Sant’Agata Militello, per smorzare l’effetto dell’impatto delle onde che sta generando micro tremori avvertiti da numerosi residenti nella fascia centrale dell’abitato santagatese tra il torrente Posta e la Via Roma.

Se n’è discusso ieri nel corso di un tavolo tecnico al comune alla presenza del sindaco Bruno Mancuso e del vicesindaco Calogero Pedalà, con l’ingegnere Calogero Silla ed i geometri Rosario Consolo e Biagio Piscitello dell’ufficio tecnico, l’architetto Maurizio Venuto del Dipartimento di Protezione Civile e l’ingegnere Rosario Celi dell’Autorità regionale di bacino. Presenti anche l’ingegnere Franco Scurria, consulente del comitato di residenti, e Bruno Gullotti amministratore di alcuni condomini interessati.

Nell’incontro, convocato per le verifiche precauzionali sollecitate dai residenti preoccupati dalle vibrazioni avvertite durante le mareggiate, è stato evidenziato come a generarle sarebbe proprio l’impatto delle onde sul muro, effetto accentuatosi ultimamente per l’erosione del tratto di litorale in cui la spiaggia è completamente scomparsa, così come i massi protettivi posti anni addietro. La rifioritura della barriera di massi dovrebbe essere eseguita con risorse della protezione civile ma necessita di una rapida progettazione.

L’attesa soluzione definitiva, in ogni caso, sarà quella del ripascimento dell’arenile antistante la villa Bianco per cui alla centrale unica di committenza già da agosto il comune ha demandato l’esecuzione delle procedure per l’affidamento dell’appalto integrato relativo al progetto da 5,4 milioni già finanziato dal PO FESR 2014-2020 per gli “interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”. Un altro intervento di ripascimento rientra invece nei lavori in corso per il Porto ma si attende il rinnovo dell’autorizzazione per il dragaggio del bacino.