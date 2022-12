Dolore, tantissimo dolore. Il piccolo Thomas Bombace, 12 anni, non ce l’ha fatta a superare i traumi dell’incidente stradale di due settimane fa, quando è stato travolto da un’auto a Catania. Era entrato in coma e, per due lunghe settimane, familiari e amici hanno sperato nel miracolo.

Ieri, invece, il piccolo Thomas se ne è andato. Sono tanti i post carichi di dolore dei familiari, amici, conoscenti sui social per esprimere il dolore, la disperazione per la tragica fine del bambino che oggi avrebbe compiuto 13 anni. “Spero che tu possa essere un esempio per il futuro delle strade”, scrive Marco.

Il gruppo religioso Missione Zoe ricorda Thomas nella preghiera, mentre Cristina lo ricorda come “un bambino eccellente”.

Ai familiari del piccolo Thomas giunga anche la nostra vicinanza. FOTO: Missione Zoe da Facebook