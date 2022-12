Ieri mattina una rappresentanza di finanzieri in servizio presso tutti i Reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e presso quelli aeronavali di Messina e Milazzo ha partecipato alla celebrazione di una S. Messa, in occasione dell’approssimarsi del Santo Natale, nel suggestivo scenario del Santuario di Maria Santissima del Tindari.

La liturgia eucaristica, officiata dal Vescovo di Patti, S.E. Mons. Guglielmo Giombanco, è stata concelebrata dal Cappellano Militare delle Fiamme Gialle per la Sicilia, don Antonino Pozzo, il quale, all’inizio della celebrazione, ha rivolto a S.E. Mons. Giombanco un indirizzo di saluto ed un ringraziamento per aver accolto,

anche quest’anno, le Fiamme Gialle peloritane nel Santuario della Madonna di Tindari. Ha, altresì, concelebrato il Cappellano Militare Emerito del Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, Mons. Mario Raneri.

Mons. Giombanco, nel corso della sua omelia si è soffermato sul senso del Natale e sull’importanza di questi

momenti di preghiera e di fraterna condivisione di sentimenti in occasione delle correnti festività. Sentite parole di ringraziamento sono state rivolte dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di

Messina, Col. t. SFP Gerardo Mastrodomenico, alle Autorità civili, militari e religiose. La funzione religiosa è stata animata dal coro polifonico composto da militari dello stesso Comando Provinciale ed ha visto pure la presenza delle rappresentanze delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Messina, Milazzo e S. Agata di Militello, oltre a numerosi familiari del personale in servizio e in congedo.