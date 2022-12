Torregrotta – La magia del Natale invade anche il Comune di Torregrotta. In Piazza Unità d’Italia infatti arrivano i Mercatini di Natale che contribuiranno a rendere ancora più speciale il clima natalizio.

L’inaugurazione è avvenuta ieri sera, alla presenza dell’Amministrazione Comunale. A tagliare il nastro il Sindaco Nino Caselli, che ha ufficialmente dato il via ai 4 giorni di eventi che si svolgeranno proprio in Piazza Unità d’Italia.

Ieri, dopo l’apertura ufficiale degli stand, la serata è stata animata anche con giochi per i più piccini e musica. Oggi, venerdì 16 dicembre, gli stand saranno aperti a partire dalle ore 10. Dalle 16.30 invece sarà possibile, per grandi e piccini, fare una passeggiata sul pony. Il divertimento per i bambini sarà assicurato. Infatti è prevista la presenza dei truccabimbi e di tanta animazione. Sempre oggi pomeriggio ci sarà lo spettacolo del fuoco.

Domani, sabato 17 dicembre, l’apertura degli stand è prevista per le 10. Sempre a quell’ora inizierà l’animazione per i più piccini. Alle 16.00 verrà presentato il libro “Welcome direzione sud” a cura di “Kano Sartoria Sociale”.

Il pomeriggio torrese sarà reso davvero speciale dal Villaggio di Babbo Natale, ma non solo. Sono previsti gonfiabili per bambini e uno spettacolo di danza a cura della “different family”.

Gran finale domenica 18 dicembre. Gli stand e i gonfiabili saranno presenti già dalle 10.00 del mattino. Dalle 17.00 si potrà visitare il Villaggio di Babbo Natale. Durante il pomeriggio si esibirà la Banda Musicale “Santa Cecilia” di Torregrotta in concerto. Previsto anche uno spettacolo di magia e tanto intrattenimento per grandi e piccini.