Venetico – Apprezzare e comprendere l’importanza degli alberi. È questo il senso principale di un incontro, tenutosi all’Istituto Comprensivo d’Arrigo di Venetico, alla presenza del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.

Il 14 dicembre gli alunni hanno incontrato nell’aula magna della sede centrale di Venetico il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità per un progetto che è una sfida che coinvolge tutti i cittadini a partire dai più piccoli. Obiettivo dell’incontro è quello di accendere una piccola fiammella che possa essere barlume affinché si crei interesse per la natura: il sogno è quello di creare un bosco diffuso che contrasti l’inquinamento e il degrado ambientale. Hanno partecipato in presenza all’incontro gli alunni della scuola secondaria di Venetico, mentre le classi degli altri plessi della scuola secondaria e primaria hanno assistito in videoconferenza.

È stato un intervento prezioso, grazie alla capacità e alla bravura dei componenti dell’Arma, che hanno coinvolto gli alunni, sensibilizzandoli al rispetto dell’ambiente e soprattutto alla legalità.

Subito dopo gli alunni, in collaborazione con i Carabinieri, hanno piantumato un alberello di roverella ed una piantina di ginestra nel cortile del plesso. Sono state inoltre consegnate altre piantine (roverella, abete bianco e ginestra) da piantumare successivamente negli altri plessi dell’Istituto e una talea dell’Albero di Falcone.

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità ha infatti provveduto alla duplicazione e distribuzione dell’Albero di Falcone, fulcro di questo brillante progetto di educazione alla legalità ambientale.

Questo percorso didattico prevede, oltre all’azione formativa sui temi ambientali, le riserve forestali dello Stato, la conoscenza delle specie vegetali del territorio, la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di circa 500mila piantine nel triennio 2020-2022.

L’offerta di specie autoctone da consegnare agli studenti si è arricchita, dallo scorso aprile, di un albero simbolo dell’impegno verso lo Stato e la lotta alle mafie: l’Albero del giudice Giovanni Falcone. Alcune gemme del famoso Ficus che cresce nei pressi della casa del giudice assassinato nel 1992 dalla mafia, infatti, sono state prelevate grazie alla collaborazione fra Carabinieri, Fondazione Falcone, Comune e Soprintendenza di Palermo e duplicate nel moderno Centro Nazionale Carabinieri per la biodiversità forestale di Pieve Santo Stefano (AR).

Questi alberi contribuiranno a formare il “Grande bosco diffuso” formato dalle giovani piante messe a dimora da tutti gli studenti e che sarà visibile su un’apposita piattaforma web che monitorerà la crescita e lo stoccaggio di CO2. La presenza dell’Albero di Falcone concorrerà a sensibilizzare i ragazzi al tema dell’impegno sociale ma anche all’importanza della salvaguardia ambientale.