Castell’Umberto – Si è concluso in parità 1-1 il match tra Lipari e Sfarandina, valido per il recupero della dodicesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D.

L’incontro, disputatosi ieri al Comunale “Franchino Monteleone” di Lipari, era stato rinviato due volte per avverse condizioni meteo (prima era in programma Domenica 11 Dicembre e dopo Martedì 13 Dicembre); le reti sono state messe a segno, per gli ospiti, da Marino e, per i locali, da Giunta su rigore.

La Sfarandina (nella foto l’incontro contro il Città di Galati) passa in vantaggio al 6′ con la rete di Salvatore Marino, che approfitta di un errore difensivo della retroguardia eoliana e porta avanti la propria squadra. Il Lipari pareggia al 12′ con un penalty trasformato da Antonello Giunta. I locali si rendono pericolosi con una punizione di Tripi, che sfiora il palo, ma perdono per infortunio, al termine della prima frazione di gioco, Felice Puglisi.

Nella seconda frazione di gioco il Lipari ci prova con Favaloro e Mariano Emma, che vanno vicini alla rete; e dopo la mezzora due traverse negano la gioia della vittoria ai locali. Con questo pareggio il Lipari rimane al quinto posto in classifica, in piena zona playoff, con 20 punti, mentre la Sfarandina si trova in decima posizione con 13 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sulla zona playout.

La capolista del Girone D di Prima Categoria è l’Aquila Bafia, che comanda il torneo con 29 punti, davanti al Città di Galati, che si trova a 2 lunghezze di distanza dalla prima. Nel prossimo turno l’Aquila ospiterà in casa il Monforte San Giorgio, mentre la compagine galatese affronterà in trasferta il Rodì Milici. L’8 Gennaio, invece, è in programma lo scontro diretto nella prima giornata di ritorno.