Mirto – Colpaccio della Polisportiva Mirto, che proprio al fotofinish della sessione invernale di mercato, si assicura le prestazioni del forte attaccante Ezio Calanna.

Calanna proviene dalla Nasitana, dopo essere stato una bandiera della formazione che milita nel Campionato di Prima Categoria, e approda a Mirto sugli ultimi giri di lancette del mercato, tramite i rapporti con il portiere Ivan Presti (anche lui un ex della Nasitana) e grazie alla volontà di tutta la dirigenza mirtese di puntellare il reparto offensivo, con un innesto pronto a fare la differenza.

L’attaccante, in cerca di nuovi stimoli, ha subito sposato il progetto della Polisportiva Mirto e potrà essere schierato nella prossima giornata di Campionato, quando la compagine mirtese affronterà in trasferta il Tusa; al momento il Mirto si trova in terzultima posizione in classifica con 4 punti e viene dalla sconfitta, subita nell’ultimo turno ad opera del Castell’Umberto.