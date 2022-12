Si rafforza la presenza dell’organizzazione nella zona sud della città, è stata inaugurata lunedì sera una nuova sede del circolo di Contesse. In via Marco Polo 150 ad angolo con via Metrodoro ha aperto i battenti un luogo di aggregazione e partecipazione pensato per la terza età ma anche di assistenza e supporto per le famiglie del quartiere.

“Qui gli anziani potranno venire per incontrarsi tra di loro – spiega Fortunato Romano, presidente Mcl provinciale-, ma anche per risolvere i loro problemi, essere assistiti insieme alle tante famiglie che il Circolo accompagna già da alcuni anni”. Ad accoglierli, oltre ai giovani del Movimento che quest’anno ha compiuto 50 anni, ci saranno proprio loro, gli anziani che hanno offerto il proprio tempo libero per metterlo a disposizione degli altri. “Siamo pronti a ricevere in questa nuova sede i nostri coetanei – ha affermato sorridendo il presidente del neo circolo di Contesse Rino Marcianò-, abbiamo tante idee e speriamo di poterle realizzare”.

Tra gli obiettivi della nuova sede del Mcl c’è la creazione di un centro medico di prima assistenza ma anche uno sportello di ascolto. “Organizzeremo un ciclo di incontri per parlare con le famiglie che vivono la disabilità per affrontare insieme i problemi di tutti i giorni e trovare insieme i modi per affrontarli – prosegue Marcianò -, e si parlerà anche di diabete e di tanti altri argomenti cari agli over 60”. Spazio il venerdì pomeriggio alle consulenze legali grazie alla disponibilità dell’avvocato Valentina Marcianò.

“Regaleremo alla nuova sede i volumi della nostra biblioteca – prosegue Romano-, e siamo pronti a sostenere economicamente l’abbinamento a riviste e quotidiani per incentivare la lettura e l’informazione. Nei nostri desideri c’è quello che questa sede diventi un punto di riferimento per l’intera comunità che raccoglie diversi quartieri in una delle zone in maggiore espansione della città”.

Donata la bandiera del cinquantennale del Mcl, festeggiato a Roma insieme a Papa Francesco. A benedire i nuovi locali padre Salvatore Allessandrà che insieme al Diacono Salvatore Nolasco, guida spirituale del Mcl di Messina, ha invitato i presenti a raccogliersi in preghiera.

La nuova sede è operativa lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.45, mentre martedì e giovedì martedì e giovedì 9.00 – 13.00