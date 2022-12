Il comune di Messina dovrà pagare la somma di 229.570,61 euro, oltre interessi a Renate Müller Baghel, erede dell’ingegner Giuseppe Rodriquez.

La camera arbitrale dell’Anac di Roma ha condannato palazzo Zanca a corrispondere la somma a titolo di compensi dovuti per il 1° e 2° Lotto – Svincolo Giostra, dopo la revoca dell’incarico di direzione lavori come previsto dalla disposizione commissariale nr. 49 del 23.11.2009.

Sempre la camera arbitrale dell’Anac nei mesi scorsi aveva condannato il Comune di Messina a corrispondere all’ingegner Giuseppe Rodriquez la somma di oltre un milione di euro a titolo di compensi dovuti per la progettazione del 1° e 2° Lotto – Svincolo Giostra, per la realizzazione di una variante migliorativa ai sensi dell’art. 11 del D.M. 145/2000, che di fatto prevedeva l’esecuzione di tutti gli impalcati sia del 1° che del 2° Lotto in acciaio Corten in sostituzione di quelli di contratto in cemento armato.