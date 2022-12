Messina – Con l’accusa di interruzione di pubblico servizio, il pm Marco Accolla ha iscritto nel registro degli indagati un medico del 118. Si tratta di uno dei dottori in servizio la sera del 10 novembre 2021 quando l’avvocato Olga Cancellieri morì all’incrocio tra le vie Centonze e del Vespro, alle spalle della chiesa di Santa Caterina.

La professionista, in sella al suo scooter Kymco Downtown, stava percorrendo via del Vespro quando si scontrò con la Ducati “Multistrada” condotta da un 26enne che è indagato con l’accusa di omicidio stradale. Le polemiche sul ritardo dei soccorsi andarono avanti per mesi. Ma nell’inchiesta aperta dopo la tragedia dalla Procura le sole ipotesi di reato sono rimaste quelle a carico del conducente della moto Ducati. A distanza di oltre un anno dall’incidente mortale e dall’apertura dell’inchiesta si scopre che in questi mesi ci sono stati altri accertamenti chiesti dal magistrato sui presunti ritardi che si registrarono nei soccorsi.

L’autopsia eseguita sul corpo della donna ha confermato la gravità del quadro clinico emerso ai soccorritori subito dopo l’impatto. Stabilendo quindi che i ritardi nei soccorsi non avrebbero inciso sul cosiddetto “nesso eziologico”, ovvero il rapporto causa-effetto delle mancate cure prestate in tempo reale all’avvocata. Ma il sostituto procuratore vuole approfondire la questione legata ai soccorsi e all’arrivo in ritardo delle ambulanze. Da qui l’iscrizione nel registro degli indagati di uno dei medici che erano di turno quella sera alla centrale operativa del servizio del 118.