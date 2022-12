L’Amministrazione comunale di Sinagra, in collaborazione con le associazioni Beddasinagra, V. Bellini e la Pro Loco, ha presentato il cartellone di manifestazioni natalizie.

“Atmosfere Natalizie” offre un corposo programma di eventi come la Degustazione di prodotti tipici sinagresi prevista il 21 ed il 28 dicembre per le vie del centro. Crespelle e Piturro sinagrese per tutti in queste due giornate di degustazione.

La Sagra del suino del 29 dicembre sarà caratterizzata da visite guidate, convegni, laboratori e degustazioni.

Si comincia oggi, 16 dicembre, con l’inaugurazione di Sinagra Valle dei Presepi giunta alla terza edizione e curata dalla locale pro loco.

Inoltre, una giornata “speciale” per i nuovi nati e gli anziani.