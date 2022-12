La storia di Graziella deve viaggiare lontano non solo tra i più grandi. Maria Francesca Tommasini con la sua favola “Copriti bene”, vuol far conoscere la triste storia di Graziella Campagna ai bambini e il suo libro nella sua linearità narrativa, vuol essere un mezzo per spiegare ai più piccolini cosa sia la Mafia.

“Copriti bene” , così dicono le Mamme, salutando i Figli….vuol significare Riguardati, Abbi Cura di Te, AffidaTi a Chi Ti vuole bene. E la favola che insegna ai bambini che la mafia può essere combattuta ogni giorno con i nostri piccoli e grandi gesti… è la favola dove primeggiano i sentimenti buoni…dove le Mamme che salutano, dicendo ” Copriti bene” affidano i Figli ad un Mondo di pace, legalità e giustizia.

Quando incontro i bambini ti tratteggio -a dirlo è la Tommasini – con gli occhi della fantasia, pura e gioiosa, come so fare e come eri…. Graziella è diventata parte di me… Mi sono sempre chiesta se i dettagli che ho descritto nel libro corrispondessero alla realtà, se Graziella avesse mai avuto un cane o se realmente avesse un laccio con il crocifisso che baciava, o se faceva colazione con pane e marmellata ed una tazza di caffè…

Cara Graziella,

quando incontro i bambini sempre così desiderosi di sapere di te, io indegnamente ti narro. E, come per magia, diventi la loro sorellina, l’amica, la compagna di banco cui vorrebbero dare una carezza o stringere la mano.

Ti tratteggio con gli occhi della fantasia, pura e gioiosa, come so fare e come eri. Racconto di una vita normale, di affetti cari e sinceri violati da mano assassina. Ogni volta lo stesso finale di una storia che accade senza pietà anche quando l’innocenza rivendica un diverso epilogo.

Credo che nessuno muoia davvero e che ciò che dà senso alla vita lo dà anche alla morte, lasciando ai vivi il ricordo e la memoria. La tua morte quel 12 dicembre 1985 non è stata, dunque, vana perché alimentando il ricordo di te, a poco a poco, riusciremo ad essere un po’ più liberi dalle ingiustizie, dai preconcetti, dai legacci del perbenismo e da quella mentalità mafiosa che pervade il nostro vivere. La memoria è un buon ponte verso la libertà delle menti e dei cuori!

“La morte, quella vera, non c’è solo quando non si è più visibili agli occhi” … me lo hanno detto i bambini. La morte quella vera sta sui materassi che affondano in celle vuote, spavalda cammina su gambe senza piedi, soffia come un vento oscuro che incute terrore.