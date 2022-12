Mirto – E’ avvenuta questa mattina la piantumazione di alberi di leccio, querce e il ficus del Giudice Falcone, nei pressi dei locali della Scuola elementare “Rita Levi Montalcini” di Mirto, nell’ambito del progetto nazionale “Un albero per il futuro – Crea un grande bosco diffuso della legalità” alla presenza dei Carabinieri della Biodiversità.

Il progetto viene curato dal Ministero della Transizione Ecologica e dai Carabinieri della Biodiversità, e hanno preso parte alla manifestazione, oltre agli studenti e ai loro docenti, il Maresciallo del Centro Anticrimine Natura di Catania (Unità militare del Comando Carabinieri per la tutela forestale), il Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Mirto Alberto, due rappresentanti del Corpo Forestale, il parroco di Mirto Don Carmelo Scalisi (che ha effettuato la benedizione delle piantine), la Croce Rossa, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Longi e alcune autorità civili del Comune mirtese, tra cui l’Assessore Comunale Donatella Sgrò e il Presidente del Consiglio Giuseppe Allò.

Il progetto “Un albero per il futuro” si basa sulla donazione e la messa in dimora nelle scuole italiane di circa 500 mila piantine, nel triennio 2020/2022. Lo scopo è quello di promuovere una rivoluzione verde, che coinvolge tutti i cittadini: modificare lo stile di vita e prendersi cura dell’ambiente, in cui si si vive. Questo potrà essere possibile, piantando un albero e poi altri ancora, creando così un bosco diffuso in tutta Italia, fatto di piccoli alberi di specie autoctone.

Inoltre il Raggruppamento per la Biodiversità ha avviato le procedure per la duplicazione e la distribuzione dell’Albero di Falcone, simbolo dell’impegno verso lo Stato e la lotta alle mafie. Alcune gemme del ficus, che cresce nei pressi della casa del Giudice assassinato dalla mafia, sono state prelevate e duplicate nel Centro Nazionale Carabinieri per la Biodiversità, grazie alla collaborazione tra Carabinieri, Fondazione Falcone, Comune e Soprintendenza di Palermo.

La presenza dell’Albero Falcone servirà a sensibilizzare i ragazzi al tema dell’impegno sociale e all’importanza della salvaguardia ambientale. Si tratta di un progetto dei Carabinieri per combattere i crimini ambientali, con l’arma dell’educazione alla legalità ambientale e con il coinvolgimento delle scuole in questo obiettivo strategico.