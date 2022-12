Martedì scorso, davanti al Policlinico di San Donato Milanese, Benedetto Bifronte, “Bettino” per gli amici, ha colpito con un machete il dottor Giorgio Falcetto, 76enne ex primario dell’ospedale di Biella, chirurgo a contratto a San Donato dove copriva i turni notturni. Le sue condizioni erano gravissime e ieri sera il medico è morto all’ospedale San Raffaele.

Bettino Bifronte, nato ad Acquedolci 62 anni fa, quando il Comune tirrenico ancora era frazione di San Fratello, da oltre 20 anni vive in Lombardia. Ex titolare di una ditta individuale di lavori edili a Rozzano, che ha gestito fino a quattro anni fa, nel 2020 si era separato dalla moglie Domenica. Il figlio Antonino, 30 anni, vive in provincia di Pavia e gestisce un bar a Ceranova. Ultimamente non aveva grandi rapporti col padre.

A carico di Bifronte ci sono due precedenti, datati, per truffa e porto d’armi abusivo. Ma l’uomo era già stato anche al Policlinico di San Donato.

Da voci ancora da verificare, pare che alla base dell’omicidio ci possa essere del rancore maturato da Bifronte per un intervento subito qualche mese fa: il 62enne, però, non era stato paziente del dottor Falcetto, nonostante abbia detto ai carabinieri di aver riconosciuto il chirurgo, “mi ha fatto una flebo quattro mesi fa”. È tutto ancora da ricostruire, ma non è escluso che potrebbe essere stato uno scambio di persona a portare Bifronte a colpire il dottor Falcetto con un’accetta.

Bettino Bifronte ora è detenuto presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore in attesa dell’interrogatorio di convalida del gip. Pur giudicato lucido dai carabinieri, l’uomo non ha dato motivazioni convincenti sul motivo dell’agguato.