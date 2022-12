Un incidente autonomo si è verificato stamattina lungo l’autostrada A20 in direzione Messina, precisamente in un restringimento della corsia al Km 115 + 400.

Per cause in corso di accertamento, un uomo di 31 anni, originario di Agrigento avrebbe perso il controllo della sua vettura, in prossimità di un viadotto, schiantandosi contro le barriere di protezione. Sul posto è prontamente giunta l’ambulanza del 118 di Santo Stefano di Camastra che ha stabilizzato il paziente

politraumatizzato accompagnandolo al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello.

Il giovane non è in pericolo in vita.