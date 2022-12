Ci scrive una nostra assidua lettrice per segnalare una vicenda personale che dovrebbe farci riflettere sul rispetto e sull’educazione anche in momenti non proprio felici che, invece, finiscono per deludere nei comportamenti e nelle decisioni sbagliate.

Qualche giorno fa, in pieno centro a Capo d’Orlando, nei pressi di una attività commerciale di vendita accessori per la casa, una donna, secondo il racconto della nostra lettrice, avrebbe investito un’auto lasciando il proprio parcheggio.

Ad essere danneggiata una vettura condotta da un 19enne (figlio della lettrice che ha segnalato l’accaduto) che, dopo l’impatto, sarebbe sceso dalla propria auto ma, con estrema sorpresa, ha constatato che la donna, nonostante sembrasse consapevole dell’incidente, ha ingranato la retromarcia, scansato la vettura del giovane ed è andata via senza accertarsi se il ragazzo si fosse fatto male.

“Sono stata dai carabinieri, ci racconta la madre del giovane, ma non ho potuto fare denuncia perché nessuno ha preso la targa dell’auto che ha investito mio figlio. Inoltre ho scoperto che le telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale non funzionano“.

“Chiedo alla donna di farsi un esame di coscienza e autodenunciarsi e faremo finta che non sia successo nulla”, conclude la nostra segnalatrice.