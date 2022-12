Non sembrava si stesse parlando di Messina quando scorrevano le immagini dei nuovi spazi della cittadella fieristica.

Ma quello presentato nella sede dell’Autorità Portuale era uno sguardo al nuovo volto di un’area che, per tanto tempo, è stata sottratta ai messinesi e che adesso, entro la fine del 2023, sarà accessibile 365 giorni l’anno senza più cancelli o inferriate. Dei 25mila metri quadrati oggetto dell’intervento di riqualificazione, che dovrebbe durare sette mesi, il 60 per cento verrà adibito a spazi verdi con aree attrezzate per i bambini, gli manti dello sport e anche per gli amici a quattro zampe.

E poi ancora fontane, giardini, campo da bocce, un campo da basket e persino una spiaggia che sarà la normale prosecuzione di un vasto prato verde che si affaccerà nella parte adesso occupato dall’hub vaccinale che verrà demolito insieme ai capannoni che ospitavano una volta il settore enogastronomico delle manifestazioni fieristiche. C’è tutto questo nel progetto presentato stamattina nella sede dell’autorità portuale dal presidente Mario Mega e dal progettista l’architetto Giovanni Lazzari.

C’era anche il sindaco Federico Basile che ha ricordato come in questa nuova visione dell’affaccio a fare di Messina si inserisce il parcheggio di interscambio che sorgerà nell’area ex gasometro e che diventerà strategico per quanti vorranno trascorre del tempo nei nuovi spazi. Nel dettaglio troveranno posto su un’area di 2mila mq i giochi per bimbi, altri 1300 mq di balconate, 300 metri di panchine rivolte verso lo Stretto e 6mila piante per un investimento complessivo di 4 milioni in sette mesi.

I lavori potrebbero iniziare in primavera, il tempo necessario di ottenere tutte le necessarie autorizzazioni. Nel frattempo verrà anche lanciato un grande concorso di progettazione che dovrà rivoluzionare tutta l’area al momento non interessata dagli interventi di restyling. Stiamo parlando degli edifici che si trovano lato. Ma già prima di questo ulteriore intervento, l’area che verrà riconsegnata alla città sarà un primo passo verso quell’idea di affaccio a mare che dall’Annunziata porta fino a Boccetta.

Altri 450 metri lineari verranno quindi restituiti ai messinesi per poter trascorrere del tempo anche solo per sarte seduti a leggere un buon libro. Ai due estremi della nuova zona fieristica troveranno posto di locali-ristoro affiancati da servizi igienici pubblici.