Il consorzio intercomunale Tindari Nebrodi continua il percorso virtuoso di valorizzazione dei luoghi in abbinamento ad eventi culturali.

Dopo il successo della rassegna Nebrodes, che ha arricchito l’estate nei dieci comuni consorziati grazie a spettacoli, mostre, concerti, con lo stesso sentire l’attenzione si concentra sulle festività natalizie. Dal 17 dicembre, Stella Splendens, illuminerà grazie a concerti di prestigiose corali, le opere d’arte presenti nelle chiese come racconta Anna Ricciardi, direttore artistico della rassegna: “ La luce fulgida di una stella, di una cometa abbagliante di divino che squarcia ogni cupa notte: ecco il segno più antico che, per secoli, ha rappresentato il Natale, il segno premonitore di un prodigio.

La Stella Splendens si svela come una Mater illuminata da un miracolo, una fanciulla, vestita di sole, con la luna sotto i piedi e , sul capo una corona di dodici stelle, pronta a diventare grazia plena. Nel candore dei marmi del Gagini e nelle tele cinquecentesche e settecentesche, la Mater trova la massima rappresentazione della sua essenza umana e divina al contempo. Il percorso della natività, dunque, è un itinerario spirituale e artistico insieme, che raccoglie l’eredità della devozione di un popolo, quello nebroideo, ove il culto della Madonna si è diffuso anche grazie al simulacro della Mater Nera che,

dall’alto del sacro monte governa indomita, cielo, terra e mare. I dieci paesi del consorzio, saranno il cuore di questo itinerario attraverso le opere d’arte

presenti nelle chiese storiche insieme ad istallazioni di presepi, rappresentando il senso più profondo della Nativitas. I canti scelti dai Cori, che si alternano nei vari luoghi di culto, stigmatizzano questa suggestione facendo rivivere la devozione sincera di un popolo che in un pellegrinaggio ideale si reca alla veglia più incantata dell’anno, che adorante ammira la Stella Splendens.”

Il presidente del Consorzio Tindari Nebrodi , Vincenzo Princiotta, con emozione e compiacimento narra lo spirito della nuova rassegna: “ Il Natale è la festività più importante celebrata dalla cristianità: il 25 dicembre di ogni anno si rinnova nei cuori e nelle menti la nascita di Gesù. Il Consorzio Tindari Nebrodi partecipa a tale importante evento e lo fa intensamente insieme alle collettività dei comuni che ne fanno parte, consapevole che, seppur nella

evoluzione storica e culturale della società, permangono in esse i valori portanti condivisi che ne costituiscono le loro fondamenta. Il Consorzio

assieme alla partecipazione attiva del cda e di tutti i collaboratori che costituiscono una qualificata squadra, intende perseguire il fine della comprensione della poliedrica centralità della Natività attraverso una riflessione per viverne rinvigoriti i valori, in chiave contemporanea. La rassegna Stella Splendens che fa seguito a quella svoltasi nel periodo estivo, Nebrodes, si prefigge di potenziare i valori della famiglia come luogo costitutivo della società, con un percorso della “ Natività” attraverso l’arte e la musica, con l’auspicio di coinvolgere i cittadini verso un Idem Sentire in uno spirito di solidarietà cristianamente accogliente, volta alla scoperta e alla conoscenza dell’altro.

Stella Splendens, realizzata grazie a un finanziamento con legge regionale dal consorzio Tindari Nebrodi, con l’indispensabile apporto della Curia

vescovile di Patti, che ha visto il nostro Vescovo, Sua eccellenza Guglielmo Giombanco, insieme ai suoi collaboratori, in primis padre Basilio Scalisi,

accogliere con particolare disponibilità lo spirito e la finalità dell’iniziativa e la sua realizzazione. Ai parroci che pur nelle difficoltà legate agli impegni hanno

collaborato alla realizzazione della rassegna natalizia, alla Curia vescovile di Patti, alle amministrazioni comunali che ricadono nel consorzio anche nella

giurisdizione della Curia vescovile di Messina, voglio rivolgere a nome personale e del consorzio un sentito e doveroso ringraziamento per aver contribuito alla realizzazione di un percorso culturale che vedrà concerti con tema natalizio eseguiti da artisti di indiscusso valore.”

Entusiasmo verso la rassegna Stella Splendens esprime il consigliere del cda del consorzio Tindari Nebrodi, Filippo Tripoli: “Fin dal mio insediamento ho cercato insieme ai colleghi del consiglio di amministrazione e al presidente Vincenzo Princiotta e a tutti i dipendenti, di far riacquistare il ruolo importante al nostro ente, ruolo che si era un po’ perso nel tempo, ma che con il nostro impegno costante, sta dando risultati verso la giusta centralità. Abbiamo ricevuto un importante contributo grazie ad un preciso emendamento alla finanziaria regionale 2022, che ci ha permesso e ci sta ancora permettendo di lavorare per lo sviluppo del territorio consortile. Abbiamo avuto un’estate ricca di manifestazioni culturali, prima tra tutte Nebrodes, che ha visto la partecipazione di importanti artisti di caratura nazionale, con spettacoli e eventi in tutti i comuni che aderiscono al consorzio. Adesso chiuderemo l’anno con Stella Splendes una rassegna importante che ci vede insieme alla Curia e ai dieci sindaci, impegnati nella realizzazione di eventi di spessore con lo scopo di far risaltare il ricchissimo patrimonio artistico e religioso presente nelle nostre chiese e nei luoghi più suggestivi dell’area consortile. Dieci concerti aperti a tutti, sopratutto ai più piccoli, mettendo al centro il ruolo della famiglia nella società odierna grazie alla Natività di nostro Signore che trova nei canti natalizi la più suggestiva e sentita espressione.”

La prestigiosa corale E. Arena, con il Concerto di Natale, darà il via alla rassegna , sabato 17 dicembre ore 19:30, presso la chiesa San Giovanni Battista a Falcone, per l’occasione ci sarà l’apertura straordinaria della chiesa Maria SS. Immacolata di Belvedere.