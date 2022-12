Principalmente rivolto ai bambini con un occhio strizzato alla storia di Sant’Angelo di Brolo ed alle sue tradizione.

Presentato il cartellone di manifestazioni natalizie del centro montano con numerosi appuntamenti già cominciati prima dell’Immacolata.

Tra tombolate, feste per bambini, per ragazzi speciali e proiezioni cinematografiche il cartellone natalizio di Sant’Angelo di Brolo non tralascia l’aspetto culturale e storico.

Tra i vari appuntamenti spicca quello di mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre con “C’era una volta… Sant’Angelo antichi mestieri e sapori”. L’evento è stato curato dalla Pro Loco “Cittè dei Normanni” in collaborazione con le associazioni Falchi d’Italia, ACAI, Sciliantica, Camuria, Complesso bandistico Bellini, Mosè 90, Consulta giovanile, Avis e Misericordia.

Musica e divertimento per il capodanno all’interno della tensostruttura di Piazza Vittorio Emanuele.

Il 2023 si aprirà con “Capodanno insieme” a cura dell’Associazione Camuria mentre il 3 Gennaio si parlerà della seta nella valle di Sant’Angelo a cura dell’Associazione Siciliantica.

Il 5 ed il 6 gennaio ci sarà la fiera del salame Sant’Angelo IGP e dei prodotti tipici agroalimentari siciliani “Val di Sant’Angelo – Sapori di Sicilia” presso la tensostruttura.

Il cartellone si chiude con la serata della rassegna “Bimbo d’oro” talent show il 12 Gennaio.