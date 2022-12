Giungono buone notizie anche per il Comune di Brolo in relazione ai progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

È lo stesso Comune ad annunciare che l’ex scuola di Contrada Iannello di Brolo diventerà un moderno centro culturale.

Il progetto è stato finanziato con oltre 900mila euro nell’ambito della missione n. 5 “Inclusione e Coesione” relativa a “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” del PNRR.

Un ottimo per l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Laccoto che ha puntato molto sul progetto di riqualificazione della vecchia scuola di Iannello.

“Questa struttura rappresenterà la svolta dal punto di vista sociale e culturale non solo per la contrada, ma per l’intera comunità di Brolo” ha dichiarato con soddisfazione il Sindaco Laccoto.

Secondo il primo cittadino sarà un edificio moderno e funzionale, con un’ampia sala convegni per organizzare eventi di livello. Ma Laccoto punta l’attenzione anche alla grande potenzialità attrattiva grazie al panorama mozzafiato che si può ammirare da quella località.

“Proseguiamo con determinazione la progettualità di riqualificazione di aree ed edifici su tutto il territorio comunale, dal centro alle contrade, da Piazza Mirenda al Palatenda, da Piazza Roma a Lacco, da Iannello al Borgo medievale, e che sta consentendo alla nostra città di cambiare volto migliorando la qualità della vita” ha concluso Laccoto.