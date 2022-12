Spadafora – Due nuovissimi mezzi per il Comune di Spadafora. Si tratta di una Fiat Panda e di una bicicletta elettrica che andranno a corredare i mezzi già in possesso del comune.

Entrambi sono stati acquistati tramite specifici finanziamenti. In modo particolare l’automobile, che si aggiunge ai mezzi già in possesso dell’autoparco comunale, è stata comprata grazie al finanziamento, programma di azione POC, “acquisto di un auto ibrida da destinare ai servizi sociali per il trasporto di soggetti con disabilità e per l’espletamento di servizi istituzionali”.

Come si evince si tratta quindi di un’automobile ibrida, che rispetta quindi l’ambiente. Questo mezzo servirà principalmente per trasportare i soggetti con difficoltà.

L’altro mezzo invece è approdato al Comando di Polizia Municipale. Si tratta di una bicicletta elettrica che è stata acquisita grazie al finanziamento proveniente dalla Prefettura “progetto spiagge sicure, fornitura di bici elettrica”. Un importante sostentamento per i Vigili Urbani che si ritrovano con un mezzo in più che per i cittadini spadaforesi e per l’entre è stato a costo zero.