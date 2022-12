Rometta – La magia del Natale risplende anche su Rometta. È stato inaugurato domenica il meraviglioso “Villaggio di Babbo Natale”, realizzato in uno degli angoli più suggestivi di Rometta: nella Villa Castello, all’interno del Centro Storico.

Uno scenario mozza fiato, allestito e organizzato dall’Associazione Blobus, con il patrocinio del Comune di Rometta. Il Villaggio di babbo Natale è visitabile dalle 16,00 alle 19,30 e sarà aperto nei giorni 17, 18 e 25 dicembre.

All’interno del Villaggio sarà possibile visitare innanzitutto l’ufficio postale di Babbo Natale. C’è anche un punto ristoro pieno di delizie da gustare. All’esterno è stato allestito un percorso con le luminarie, mentre per i bambini sono previsti musica, animazione, passeggiata sul pony e tanto altro.

Soddisfatto per l’ottima riuscita della prima giornata del villaggio il Sindaco di Rometta Avv. Nicola Merlio. “Il Villaggio di Babbo Natale! Giochi, intrattenimenti per i bambini, dolci, ecc. Una bellissima idea, una splendida realizzazione. In un posto straordinario “Porta Castello”, reso incantevole. Complimenti all’associazione Globus!”

Nel frattempo va avanti anche il concorso che prevede la premiazione delle migliori luminarie natalizie (ne abbiamo parlato qui). È stata infatti nominata la Commissione che dovrà provvedere a valutare le luminarie, nelle varie sezioni, e ad assegnare i relativi premi.

La Commissione è costituita da Giovanni Arno’, presidente della Pro loco di Rometta, da Maria Grazia Drago, presidente della Commissione per la Toponomastica cittadina, da Marco Mangano, presidente della Consulta giovanile, dall’Ing. Nicola Cannata, responsabile dell’Area tecnica del comune e dall’esperto Giovanni Lombardo.

I lavori dovranno essere completati dalla Commissione entro il 31 dicembre.