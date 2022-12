Capri Leone – Si svolgerà Domenica 18 Dicembre dalle ore 15:00, presso il tendone natalizio allestito nella Piazza Gepy Faranda di Rocca di Capri Leone, uno screening gratuito del diabete.

La giornata di prevenzione viene organizzata dall’Associazione AGD Nebrodi, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale caprileonese, essendo un tema centrale su cui gli amministratori puntano. “Chiunque può partecipare, quindi nessuna scusa, prevenire è meglio che curare – questo è lo slogan lanciato dall’Amministrazione“.

Nel corso della giornata, sempre nel tendone di Piazza Gepy Faranda, si terrà anche l’evento “Una giornata come nelle favole – Babbo Natale e la sua slitta”, con lo zucchero filato per tutti i bambini presenti. In serata poi, nella Sala Giovanni Paolo II, è in programma il Saggio di danza della “Fuego Dance“.

Nel Comune di Capri Leone lo scorso mese si sono già svolte altre giornate di prevenzione; il 13 Novembre si è tenuta una giornata di screening cardiologico gratuito, mentre il 24 e 25 Novembre si è svolto uno screening contro le patologie tumorali.