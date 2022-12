Sarebbe rimasto ai comandi del Caccia Eurofighter che stava pilotando fino all’ultimo per evitare lo schianto su zone abitate. Ha pensato a salvare la vita di altre persone, sacrificando la sua. Per questo non ha azionato il sedile eiettabile che avrebbe attivato automaticamente il Gps.

Anziché catapultarsi fuori da quell’aereo militare, ha cercato di raggiungere una zona isolata per evitare che la tragedia potesse mietere vittime civili. Questa, al momento, è solo un’ipotesi nella ricostruzione della tragedia a seguito della quale è rimasto vittima il capitano Fabio Antonio Altruda, 33 anni e sulla quale l’Aeronautica Militare ha aperto una inchiesta. Le ipotesi al vaglio – come riporta Repubblica.it – al momento però sono diverse: guasto meccanico, Wind share, un malore del pilota.

Il caccia Eurofighter del capitano Altruda volava in coppia con un altro aereo che lo precedeva e che è rientrato alla base.

La famiglia si è messa in viaggio verso la Sicilia. I genitori del capitano Fabio sono partiti dall’aeroporto militare di Grazzanise. (IL VIDEO è di TP24.it – La foto del Capitano Altruda è tratta dal suo Profilo Facebook)