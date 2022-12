È stato sottoscritto a Capo d’Orlando il “Protocollo di Rete” delle comunità energetiche rinnovabili e sociali grazie all’iniziativa avviata dal Gal Nebrodi Plus.

Sono ben dieci i Comuni che lo hanno sottoscritto con l’aggiunta del Consorzio Tindari Nebrodi.

A dire si al protocollo sono stati i Comuni di Capo d’Orlando, Mistretta, Gioiosa Marea, Ficarra, Longi, Naso, Ucria, Tortorici, Capri Leone e San Fratello.

Annunciata l’adesione anche dei Comuni di Floresta, Santo Stefano di Camastra, Sant’Angelo di Brolo e San Salvatore di Fitalia.

Lo scopo delle comunità energetiche rinnovabili, come ha spiegato il presidente del Gal Nebrodi Plus Francesco Calanna, è quello di produrre energie da fonti rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico dell’area in cui la comunità opera, distribuendo i benefici tra i partecipanti.

Secondo Francesco Calanna a breve firmeranno il protocollo tutti e 42 i Comuni soci del Gal perché la rete è aperta a tutti i Comuni dei Nebrodi.

All’incontro organizzato dal Gal al LOC di Capo d’Orlando era presente anche il deputato regionale e Sindaco di Capri Leone Bernadette Grasso.