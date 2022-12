È giunto ufficialmente il preventivato avvicendamento all’Assemblea Regionale Siciliana nelle file di Forza Italia.

L’avvocato barcellonese Tommaso Calderone ha infatti formalmente optato per lo scranno alla Camera dei Deputati, per cui era stato eletto alle politiche dello scorso 25 settembre nel collegio uninominale Sicilia 2 con 60.592 preferenze, per una percentuale del 35,36%. Calderone, lo ricordiamo, è già entrato a far parte della Commissione Giustizia di Montecitorio. Smentite, dunque, le voci che si erano rincorse nelle ultime settimane.

La sua scelta libera dunque il posto all’Assemblea Regione Siciliana all’avvocato Bernardette Grasso, prima dei non eletti nella lista di Forza Italia con oltre 6.500 preferenze. L’attuale sindaca di Capri Leone, e già assessore regionale della giunta Musumeci, torna dunque a Sala d’Ercole dopo essere stata deputata regionale nelle ultime due legislature.

L’avvicendamento tra Calderone e Grasso potrebbe dunque modificare la geografia politica all’interno della cerchia di maggioranza, in particolare dei due gruppi in cui si è divisa Forza Italia. Se l’on Calderone infatti aveva aderito al gruppo che fa capo al coordinatore Gianfranco Miccichè, Grasso dovrebbe invece aderire al gruppo di FI guidato da Stefano Pellegrino e al quale è iscritto il governatore Renato Schifani.

Tra gli altri deputati che devono sciogliere la riserva tra il seggio siciliano e quello nazionale, Luca Cannata, (FdI) ha comunicato di optare per il posto alla Camera, con Carlo Auter primo dei non eletti nella circoscrizione di Siracusa che subentrerà a Sala d’Ercole.

Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD e Gianfranco Micciché sono invece gli ultimi due parlamentari chiamati a scegliere tra il posto a Roma e quello a Palermo.