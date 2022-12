Messina – Porta il nome di Aurelio Visalli la terza nave della classe «Angeli del mare» della Guardia costiera.

È stata consegnata dalla Intermarine Spa, controllata del Gruppo industriale Immsi Spa, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera presso il cantiere di Messina la nave che rientra tra le più lunghe navi autoraddrizzanti e inaffondabili mai costruite in Italia e tra le navi del comparto Sar (Search and Rescue) più grandi al mondo.

Questa classe di unità navali è progettata per la ricerca e il salvataggio in mare e dedicata al personale del Corpo che ha perso la vita durante il servizio, a cui è stata conferita la medaglia d’oro per l’altissima professionalità ed il senso del dovere. La cerimonia di varo e di presentazione dell’unità si è svolta alla presenza del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, del presidente di Intermarine, Antonino Parisi, e della signora Tindara Grosso, moglie di Visalli e madrina dell’evento.

La consegna di Nave Visalli consentirà di avviare il previsto periodo di familiarizzazione da parte dell’equipaggio, per rendere la nave, affidata al comando del Tenente di Vascello Andrea Graziani, quanto prima operativa.

L’EROE AURELIO VISALLI

Aurelio Visalli perse la vita a settembre 2020 nel mare in tempesta di Ponente. Il sottufficiale della Guardia Costiera stava partecipando alle operazioni di soccorso di un adolescente in balia delle mareggiate. Purtroppo le onde risucchiarono l’eroico Visalli che non riemerse più. Per ore il suo corpo è rimasto in balia del mare tempestoso, fin quando il giorno dopo non è stato ritrovato nei pressi della Ngonia del Tono, quando le onde si erano placate. Ad Aurelio Visalli è stata intitolata una piazza nella sua Rometta.