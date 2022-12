Prima la speranza, alimentata da voci che avevano trovato diffusione anche su testate giornalistiche nazionali. Poi quel tweet dell’Aeronautica Militare che smentiva tutto e annunciava che le ricerche erano ancora in corso. Fino al tristissimo, tragico epilogo che spezza il cuore.

ADDIO AL GIOVANE CAPITANO ALTRUDA

A perdere la vita il capitano Fabio Antonio Altruda, 33 anni, celibe, di Caserta. La notizia del suo decesso è stata comunicata ai familiari attraverso i canali ufficiali. Il giovane ufficiale era entrato in Aeronautica nel 2007 con il Corso regolare Ibis 5° dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Dal 2021 era in forza al 37° Stormo di Trapani. Aveva all’attivo già centinaia di ore di volo, molte delle quali fuori dai confini nazionali in attività NATO. Ieri era di rientro da un’azione di addestramento. L’Aeronautica probabilmente aprirà un’inchiesta per accertare le case della tragedia, ancora sconosciute.

IL TWEET DELL’AERONAUTICA

Il tragico epilogo di una serata di ricerche è stato annunciato su Twitter in forma ufficiale dall’Aeronautica Militare: “è stato purtroppo individuato dalle squadre di soccorso a terra, nei pressi di alcuni rottami del velivolo, il corpo senza vita del pilota del caccia Eurofighter del 37° Stormo di Trapani precipitato nel tardo pomeriggio di ieri”.

LA SPERANZA RIMBALZATA SUI GIORNALI E POI SPEZZATA

Nella serata di ieri, poco dopo le 20, è venuta fuori la notizia del ritrovamento dell’ufficiale ancora in vita. Qualcuno parlava addirittura di trasporto in ospedale per le cure del caso. Ma un Tweet dell’Aeronautica ha frenato ogni entusiasmo: “proseguono le ricerche”. Smentite così le notizie e le indiscrezioni, poi purtroppo rivelatesi non fondate, riprese anche da testate giornalistiche nazionali. Purtroppo le cose sono andate diversamente da quello che tutti speravamo. Con il passare delle ore, poi, diventavano sempre più flebili le speranze che il Capitano Altruda potesse essere ritrovato ancora in vita.

IL LUOGO DELL’INCIDENTE

La tragedia si è verificata in località Ponte Granatello, a tre chilometri dalla base aerea. Il caccia si è disintegrato nell’impatto al suolo. I rottami infuocati sono volati anche a diverse centinaia di metri di distanza. L’area interessata è stata transennata. L’aeroporto di Trapani Birgi ha fermato l’attività dei voli in partenza e in arrivo.

IL RITROVAMENTO NELLA NOTTE

Il corpo senza vita del giovane ufficiale è stato trovato tra i resti del Caccia Eurofighter. L’elicottero HH139 ha sorvolato per ore l’area interessata. Centinaia di uomini hanno preso parte alle ricerche da terra che hanno visto impegnati Vigili del Fuoco, Gruppo Alpino Speleologico e personale dell’Aeronautica Militare. Intorno alle 21,30, i soccorritori si sono avvicinati ai rottami. Utilizzati dei palloni illuminanti. Nella notte, poi, il tragico ritrovamento che ha spento qualsiasi speranza.

IL CORDOGLIO

L’Aeronautica Militare si è stretta attorno ai familiari del giovane ufficiale. “La notizia – scrive Aeronautica Militare – è stata comunicata ai genitori del giovane Ufficiale, ai quali il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome dell’intera Forza Armata, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio”. Ed è giunto anche il cordoglio del Ministero della Difesa e in particolare del Ministro Guido Crosetto che “esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del Capitano pilota Fabio Antonio Altruda dell’Aeronautica Militare tragicamente scomparso nell’incidente aereo occorso nei pressi di Trapani. Cordoglio è stato espresso anche dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani: “Esprimo profondo cordoglio per la morte del capitano pilota Fabio Antonio Altruda, vittima del tragico incidente di ieri. Tutto il governo regionale si stringe attorno alla famiglia dell’ufficiale scomparso, al Capo di stato maggiore, alle donne e agli uomini dell’Aeronautica militare italiana”.