In tanti ieri hanno partecipato alla conferenza stampa che ha segnato il ritorno a Messina del dipinto La Madonna col bambino e San Giovannino che viene attribuito al pittore messinese Girolamo Alibrandi.

La tela è stata comprata all’asta dall’imprenditore messinese Rocco Finocchiaro. Messinese di nascita ma con formazione professionale all’estero, è il titolare dell’attività imprenditoriale zancle757yachtvillage che opera nel settore dei servizi e della cantieristica per la nautica di lusso. Il quadro era stato messo all’asta venerdì 25 novembre a Parigi dalla casa d’asta Artcurial, ed è stato venduto per 102mila euro (circa 140mila euro dopo diritti della casa d’arta e tasse).

“Non sono un mecenate – ha spiegato Rocco Finocchiaro – sono un amante dell’arte e delle cose antiche, quelle che hanno una storia. Il quadro l’ho acquistato per me, ma ho trovato una cosa giusta e legittima presentarlo alla città”. Per il futuro, Finocchiaro ha le idee chiare: “Non ho intenzione di venderla o di cederla, al momento la sto condividendo con la città. Entrando nella sala del ‘500 del museo di Messina forse il posto più idoneo sarebbe quello, ma quando, come e dove non si sa”.