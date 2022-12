Nella 12° giornata del campionato di prima categoria, girone D il Comprensorio del Tindari perde di misura il match contro l’Aquila Bafia 0-1 che oltre alla vittoria conquista anche la vetta della classifica.

Sfortunata e immeritata sconfitta interna per la compagine pattese, soprattutto per il buon gioco espresso nei 90 minuti.

Nel primo tempo Aquila Bafia preme, cercando di portarsi subito in vantaggio, ma i locali riescono a difendersi e ripartono in velocità. La prima frazione di gioco si conclude con una sola punizione battuta dagli ospiti che sbatte sulla parte alta della traversa.

Alla ripresa, il copione non cambia con gli ospite che cercano di dare una svolta alla partita, ma i padroni di casa, non stanno a guardare e mettono in seria difficoltà, in contropiede, la difesa avversaria con le incursioni di Di Luca e Calabro’ subentrato al 30^circa del primo tempo a Serraino, costretto ad uscire per infortunio.

Passano pochi minuti, e il Comprensorio sfiora il vantaggio con Cipriano che, servito in area da Calabro’, in solitaria lascia partire un tiro a volo che va di poco a lato, con il portiere che non può fare altro che guardare la traiettoria del pallone.

I locali si difendono bene e creano ancora un’occasione con una punizione al limite dell’area di Calabro’ che impegna il portiere.

Quando sembrava già scritto l’esito della partita con le due squadre che accontentavano punticino, al 94’ è arrivato il gol dell’ Aquila, nel corso del “generoso” recupero concesso dall’arbitro, quando, lungo la fascia sinistra, un incolpevole Fagone scivola e l’avversario riesce facilmente a crossare in area dove Mastroeni, favorito da un rimpallo, insacca in rete.

Ospiti in festa e squadra locale che si dispera e recrimina per le circostanze sfortunate.

Ennesimo episodio sfortunato con una classifica che non rispecchia il gioco espresso in campo.

Nel prossimo turno, ultimo del girone d’andata, al Gepy Faranda andrà in scena il derby cittadino contro la Nuova Rinascita domenica 18 dicembre alle ore 14,30.