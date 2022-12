Rometta – Un centro di aggregazione sociale tra il Campo Polivalente “Simoncelli” e Porta Castello a Rometta. È stato ammesso a finanziamento il progetto di riqualificazione dell’ex macello comunale.

A darne notizia il Sindaco Avv. Nicola Merlino: “Ho il piacere di comunicare che l’Unione Europea ha ammesso l’istanza di finanziamento, proposta dal comune di Rometta e volta alla trasformazione dell’ex macello comunale in struttura di ricezione e socializzazione per giovani e per anziani, per l’importo di euro 600.000,00.”A sottoscrivere il progetto l’ing. Nicola Cannata.

Il Primo Cittadino fa sapere che l’ex macello diventerà un luogo di socializzazione per ragazzi e anziani. Al suo interno sarà dotato di un ampio salone, di una stanza per gli affari amministrativi e dei bagni. Proprio la sua posizione strategica che lo inserisce tra Porta Messina o Castello e il campo polivalente “Simoncelli” (che l’Amministrazione Merlino ha reso agibile) faciliterà la sua vocazione di luogo per socializzare. “Sarà una parte del centro storico che andremo a ristrutturare. -ha precisato il Sindaco Merlino- Un costrutto brutto esteticamente diventerà un centro di aggregazione molto importante. Ma c’è di più. All’interno della Villa Messina c’è un chiosco, nel quale attualmente si trova il Villaggio di Babbo natale. Per questa struttura faremo un bando al quale potrà partecipare chiunque voglia creare lì un esercizio commerciale.”