Gualtieri Sicaminò – “Quando i ragazzi, anche in futuro, chiederanno chi è Graziella Campagna, entreranno in questa saletta e grazie alla curiosità e alla cultura potranno scoprire la storia di questa ragazza vittima di mafia”. Con queste parole la Sindaca di Gualtieri Sicaminò Santina Bitto ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’inaugurazione della saletta lettura intitolata a Graziella Campagna.

Un progetto portato avanti all’Istituto Comprensivo di Pace del Mela, con la Dirigente Rosaria Russo, in sinergia con il Comune di Gualtieri e in particolare con l’Assessore Maria Teresa Parisi. L’Assessore Parisi in particolare ha fortemente voluto la creazione di questo spazio che, ha sottolineato durante la cerimonia di intitolazione, diventerà una sede staccata della Biblioteca Comunale gualtierese dedicata ai ragazzi.

Un cerimonia di intitolazione molto emozionante, alla quale hanno preso parte i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado. Ad aprire la manifestazione la Preside che ha ringraziato tutti i presenti. La parola è stata immediatamente passata alla Prof. Adamo, referente del progetto che ha anche lei espresso soddisfazione per questo progetto e ha presentato i ragazzi delle classi gualtieresi che hanno personificato dei personaggi tratti da libri presenti nella sala lettura. Presente l’Amministrazione Comunale al completo, quindi la Giunta, il Presidente del Consiglio Federico Maio e alcuni consiglieri comunali tra i quali il Capogruppo di opposizione il prof. Previti. Hanno partecipato anche le autorità militari, e in particolare i Carabinieri della caserma di Pace del Mela e religiose nella persona del Parroco Roberto Merlino. Ospiti d’onore i fratelli di Graziella Piero e Pasquale Campagna, che hanno portato la loro testimonianza ai ragazzi.

La Sindaca Santina Bitto ha ringraziato tutti i presenti, in particolare la Preside dell’Istituto Comprensivo e l’Assessora Parisi che hanno portato avanti il progetto. “Noi siamo oggi qui per inaugurare la sala e intitolarla a Graziella, una ragazza di 17 anni vittima di mafia. Sono onorata di avere qui i suoi fratelli Piero e Pasquale. So che è difficile per voi ricordare quei momenti ma so che avete fatto una battaglia personale per portare alto il nome di Graziella. Sono felice dell’intitolazione perché così anche Gualtieri potrà trasmettere la memoria di Graziella e anche le generazioni future potranno farlo. Di generazione in generazione si potrà portare avanti il suo nome.”

La Dirigente Rosaria Russo Ha sottolineato l’importanza di avere queste sale lettura, una infatti è stata inaugurata la scorsa estate a Pace del Mela. “Possono entrare in rete tra loro. Nascono con una logica diversa rispetto alle normali biblioteche in quanto sono proprio un luogo dove scambiare quattro chiacchiere, condividere sensazioni, fare dibattiti. Saranno aperte anche alle famiglie. Insomma questa sala lettura vuole essere un centro dove scambiare opinioni, fare cultura nel senso più ampio del termine. La nostra idea è stata proprio quella di creare uno spazio dove per esempio poter incontra gli autori, dove sentirsi liberi di apprendere in modo trasversale.”

A seguire hanno preso la parola anche i Fratelli Campagna che hanno sottolineato l’importanza di gesti come quello di oggi. Pasquale ha in particolare espresso la sua gioia nel vedere che tante amministrazioni oggi si ricordino e commemorino Graziella “è importante infatti che anche i Sindaci e le Amministrazioni siamo parte integrante di questo percorso fatto di giustizia e conoscenza della verità. È importante che l’amministrazione sia accanto ai ragazzi e sia presente in questa nuova materia che c’è nelle scuole che e poi la legalità.”

Piero ha raccontato invece la storia di sua sorella, ingiustamente trucidata da due aguzzini solo perché si era resa colpevole di aver trovato un’agenda. Ma che agenda? Quella che smascherava la vera identità di due latitanti e che avrebbe potuto assicurare alla giustizia dei boss.

Dopo l’intervento degli ospiti si è passati al taglio del nastro. La Sindaca Santina Bitto con al suo fianco Pietro e Pasquale Campagna e l’Assessora alla Pubblica Istruzione Maria Teresa Parisi, hanno ufficialmente inaugurato la Sala Lettura Graziella Campagna. A seguire la benedizione di Padre Roberto Merlino.