Mirto – Ritorna la tradizione natalizia nel Comune di Mirto, con l’apertura del presepe presso la Chiesa di S. Nicolò, allestito anche quest’anno con le scene più suggestive della natività.

Quella dei presepi ormai è diventata un’usanza consolidata nel paese mirtese, con diverse creazioni disseminate all’interno del territorio comunale che fanno rivivere i tempi della natività, l’organizzazione di concorsi a premi e la realizzazione del Presepe vivente.

Infatti anche per il 2022 torna “La magia del presepe in miniatura”, un concorso a premi organizzato dalla Parrocchia Maria SS. Assunta, con la creazione di presepi in miniatura tra creatività e fantasia. I presepi dovranno essere consegnati entro Domenica 18 Dicembre 2022, presso la Chiesa Madre, e la premiazione dei migliori si svolgerà il 6 Gennaio 2023 alle ore 18:30.

La Parrocchia Maria SS. Assunta si sta anche occupando dell’allestimento del Presepe vivente, in calendario il prossimo 26 Dicembre, che farà vivere le atmosfere natalizie con gli abiti tipici di quel tempo, i mestieri e i personaggi tradizionali del presepe.